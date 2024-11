Schon wieder! Irrer Aussetzer sorgt für Handelfmeter in der Frauen-Bundesliga

Bayern musste leiden, ein England-Profi wurde ausgelacht - und jetzt wieder so ein Aussetzer in der Frauen-Bundesliga! Beim Duell Hoffenheim-Frankfurt kommt es zu einer kuriosen Szene.

Hoffenheims Innenverteidigerin Marta Cazalla nahm in der 52. Minute plötzlich den Ball in die Hand, die Pfeife von Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer ertönte folgerichtig, Sara Doorsoun versenkte sicher zum 1:0 für die Eintracht. Aber wie konnte das passieren?

Irrer Handelfmeter bei Hoffenheim gegen Frankfurt

Aussetzer wie bei Aston Villa und Bayern-Gegner Arsenal

So unfassbar dieser Fehler ist - es ist nun schon das dritte Mal in diesem Jahr, dass in vergleichbaren Situationen so ein Aussetzer vorkommt.