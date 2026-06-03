Unmut über Dominanz des FC Bayern? "Ich kann's schon verstehen"

Niklas Sagner , Lenny Peteanu 03.06.2026 • 10:07 Uhr Die Dominanz des FC Bayern bei den Männern ist seit Jahren bekannt. Im SPORT1-Podcast Deep Dive äußert sich Klara Bühl zur ebenfalls wachsenden Vormachtstellung der Bayern-Frauen.

Abgesehen von der unglaublichen Saison von Bayer Leverkusen ohne Niederlage konnte den Männern des FC Bayern seit 2012 keiner den Titel streitig machen. Bei den Münchner Frauen war der Meistertitel hingegen lange keine Selbstverständlichkeit – doch das scheint sich nun geändert zu haben.

Die Fußballerinnen des FC Bayern konnten in dieser Saison ihren vierten Meistertitel und ihr zweites Double in Serie gewinnen. Dabei blieben die FCB-Frauen in der Bundesliga-Saison sogar ungeschlagen.

Dass diese Dominanz den meisten Zuschauern nicht gefällt, kann Klara Bühl nachvollziehen. Im SPORT1-Podcast Deep Dive ordnet die Nationalspielerin die Diskussion um die Vormachtstellung des FC Bayern ein.

Bühl: „Dann ist auch der Output perfekt“

„Ich kann’s schon verstehen. Wenn man selbst die Bundesliga schaut, will man auch die Spannung haben, davon lebt das ja alles. Andererseits, in dem Fall, nehme ich’s gerne“, verriet die 25-Jährige.

Weiter erklärte Bühl, woher dieser Erfolg kommt: „Es ist ja nicht so, dass wir es uns wünschen, und deswegen gewinnen wir am Wochenende. Unser Trainingsniveau ist hoch, wir arbeiten an Details, wir setzen uns hin, haben Videoanalysen und versuchen, alles zu perfektionieren. Dann ist auch der Output perfekt.“

National gewinnen die Münchnerinnen alles, doch in der Königsklasse spürte man in den vergangenen Jahren noch eine große Kluft zu den besten Teams in Europa. In der Saison 2023/24 gab es das Aus in der Gruppenphase, in der Folgesaison scheiterten die FCB-Frauen im Viertelfinale mit 1:6 über Hin- und Rückspiel gegen Olympique Lyon.

FC Bayern: Auf dem Weg zur europäischen Spitze

Im aktuellen Jahr mussten sich die Münchnerinnen in der Ligaphase dem FC Barcelona mit 1:7 geschlagen geben. Doch der FC Bayern kämpfte sich ins Halbfinale, wo es wieder gegen die Katalaninnen ging. Im Hinspiel in der Allianz Arena trotzten die Münchnerinnen den Spanierinnen ein 1:1 ab. Das Rückspiel ging nach großem Kampf aber mit 2:4 verloren.

Trotz des Ausscheidens gegen den späteren Champions-League-Sieger zeigte sich: Die Bayern-Frauen rücken auch auf internationaler Bühne zunehmend näher an die europäische Spitze.