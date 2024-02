Bayern-Star schwärmt: "Großes Statement des Klubs"

„Tolle Geschichte für den FC Bayern“

Stanway von Oberdorf angetan

Straus hat bereits durchblicken lassen, dass für Oberdorf bei den Bayern eine offensivere Rolle vorgesehen ist. „Lena hat offensiv mehr anzubieten, wenn sie in die richtige Position kommt“, betonte Straus. „Sie hat Potenzial in ihrem Angriffsspiel.“

Womöglich ändert Bayerns Trainer sein System in ein 4-3-3, in dem Zadrazil auf der Sechs spielen könnte und Oberdorf sowie Stanway auf der Acht – was auch der torgefährlichen Engländerin zugutekommen könnte, da sie in ihrer Nationalmannschaft ebenfalls auf der Achter-Position eingesetzt wird.