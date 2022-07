Frauen-EM 2022: Folgt das wahre Sommermärchen nach dem Finale? Kommentar von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk

Aber genauso verneinen 64,4 Prozent in derselben Umfrage, dass sich ihr Interesse am Frauenfußball generell durch die Frauen-EM erhöhen wird. Wie ist das bei künftigen Länderspielen? Mehr als die Hälfte, genau 54,8 Prozent, will in Zukunft eben nicht wieder zusehen. Spiele in der Frauen-Bundesliga anschauen? Da sagen sogar 68,3 Prozent: Nein. (NEWS: Alles Wichtige zur Frauen-EM 2022)