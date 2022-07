Frauen-EM: DFB-Frauen gegen England in der Einzelkritik - Lina Magull überall, Hendrich als tragische Heldin

Marina Hegering (bis 103.): War der Fels in der Brandung der Abwehr. Köpfte alle hohen Bälle, die gefährlich in den Strafraum kamen souverän weg und verhinderte so einige gefährliche Situationen. Hatte zudem die beste Chance des DFB-Teams in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sah sie beim Gegentor unglücklich aus, weil sie das Abseits aufhob, kaufte in der Folge den englischen Stürmerinnen aber stark den Schneid ab. SPORT1-Note: 2,5 (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-EM 2022)