Frauen-EM: Hosen sorgen für Kontroverse bei England

„Wir haben das so an Nike weitergegeben. Hoffentlich können sie das ändern“, sagte Mead nach der Partie. „Es ist sehr schön, komplett in Weiß zu spielen, aber manchmal ist es nicht praktisch, wenn die bestimmte Zeit im Monat ist. Wir gehen damit so gut um, wie wir können. Wir haben das als Teams besprochen und es an Nike weitergegeben.“