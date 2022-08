Frauen-EM 2022: Horst Hrubesch warnt - "leere Worte reichen nicht"

Hrubesch: Schon. In Deutschland haben wir immer noch Probleme, die Mädels auf einen richtig professionellen Stand zu bringen. Wenn ich da nur an die Trainingsplätze oder die Anstoßzeiten denke. Auch in den Regionalverbänden muss man sich Gedanken machen. Warum steigen dort die meisten nicht direkt in die 2. Liga auf? Das hat uns beim Hamburger SV auch betroffen. Wir wollen auf den Nachwuchs setzen, aber in der Regionalliga müssen alle Spielerinnen für die Nationalmannschaft abgestellt werden. Teilweise hatten wir am Wochenende in den Spielen nur sieben oder acht Spielerinnen. Die Möglichkeiten im Frauenfußball müssen weiter verbessert werden.