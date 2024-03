EM 2024: Faeser kündigt Grenzkontrollen an

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland Grenzkontrollen angekündigt. „Wir werden während des Turniers an allen deutschen Grenzen vorübergehende Grenzkontrollen vornehmen, um mögliche Gewalttäter an der Einreise hindern zu können“, sagte Faeser der Rheinischen Post: „Das ist notwendig, um dieses internationale Großereignis bestmöglich zu schützen.“