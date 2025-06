Warum ein Bayern-Juwel im EM-Kader fehlt

Die DFB-Damen nehmen die Europameisterschaft in der Schweiz mit 23 Spielerinnen in Angriff. Bei der Kaderbekanntgabe musste die ein oder andere Akteurin allerdings auch eine bittere Enttäuschung hinnehmen.

„Bei Alara ist es einfach so, dass sie auf ihrer Position viel Konkurrenz hat“, rechtfertigte Wück die Entscheidung gegen das DFB-Juwel. Perspektivisch gehöre die Senkrechtstarterin aber gewiss wieder zu den Kandidatinnen.

Wück setzt auf Erfahrung

„Wir wissen, was wir an ihr haben. Wir wissen aber auch, dass sie noch einige Jahre vor sich hat, in der sie auf diesem Top-Level Fußball spielen kann. Wir haben uns nicht gegen sie entschieden“, verdeutlichte der Cheftrainer außerdem. „Es gibt im zentralen Mittelfeld eine Konkurrenzsituation und wir haben ihr andere Spielerinnen vorgezogen.“