Aus dem Krankenbett zur EM-Heldin

Es ist gerade einmal dreieinhalb Wochen her, da versetzte ihr Bild aus dem Krankenbett eine ganze Nation in große Sorge . Nun wurde Aitana Bonmatí zur Heldin im EM-Halbfinale. Sie selbst konnte ihr ganz persönliches EM-Märchen kaum fassen.

Im ersten EM-Finale in der Geschichte des spanischen Frauenfußballs wartet am Sonntag (18.00 Uhr im LIVETICKER) in der Neuauflage des WM-Finales Titelverteidiger England.