Frauen-EM: Auftakt der Hammer-Gruppe! England - Frankreich LIVE im TV, Stream, Ticker

Der EM-Auftakt in der Hammer-Gruppe steht vor der Tür. Am Samstag starten die Teams aus der Gruppe D in die Europameisterschaft in der Schweiz. Um 21 Uhr kommt es dabei schon zum Kracher zwischen Frankreich und England (LIVETICKER). Zuvor trifft Wales auf die Niederlande (18 Uhr, LIVETICKER). Mit „The Lionesses“ und „Oranje“ sind die letzten beiden Europameister vertreten.