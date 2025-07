Frauen-EM: Nächstes deutsches Tränen-Drama!

Bei einer Rettungsaktion in der Verlängerung überstreckte Kleinherne das linke Bein (96.) und knickte dabei böse weg.

Tränendrama um Kleinherne!

Kleinherne konnte zwar aufstehen, deutete aber schnell an, dass es für sie nicht weitergeht. An der Seitenlinie wurde sie von den Auswechselspielerinnen getröstet und in den Arm genommen.