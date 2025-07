Frauen-EM: "In 102 Sekunden alles verloren"

England setzt sich bei der Frauen-EM dramatisch im Elfmeterschießen gegen Schweden durch. Während die englische Presse das Comeback feiert, lobt man in Schweden die tragische Figur.

Es war wahrlich nicht die beste Leistung Englands. Dennoch setzten sich die Lionesses in einem „ dramatischen Elfmeterschießen“ ( Guardian ) mit 5:4 gegen Schweden durch und stehen so im Halbfinale der Frauen-EM .

„Brillantes Comeback“ titelte der englische Mirror, die Sun schrieb von einer „phänomenalen Kehrtwende der Löwinnen“. Nach frühem 0:2-Rückstand drehte der Europameister von 2022 das Spiel in der Schlussphase und rettete sich so zunächst in die Verlängerung.