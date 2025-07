Frauen-EM: Neue Chance für das einstige Golden Girl

SID 03.07.2025 • 15:15 Uhr Jule Brand greift mit den DFB-Frauen bei der Europameisterschaft an. Die Flügelspielerin hat eine andere Rolle inne als noch im Jahr 2022.

Die Erinnerungen an das EM-Finale sind kein bisschen verblasst. „Ich war noch nie so nervös. Es war krass. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte das mehr genießen können“, sagt Jule Brand im Rückblick auf den Wembley-Wahnsinn von 2022.

Als 19 Jahre altes Küken wurde die Fußball-Nationalspielerin damals völlig überfordert nach der Halbzeit ausgewechselt. Drei Jahre nach der Niederlage gegen England ist der Welpenschutz für die pfeilschnelle Flügelstürmerin endgültig abgelaufen.

„Meine Rolle hat sich verändert. Ich gehöre nicht mehr zu den Jungen“, betonte die 60-malige Nationalspielerin vor Deutschlands EM-Start am Freitag (21.00 Uhr) gegen Polen in St. Gallen.

DFB-Frauen: Brand voller Tatendrang

Also hat sie sich für die Titeljagd in der Schweiz auch persönlich hohe Ziele gesteckt - Brand will „Chancen kreieren, Tore schießen, einfach konstant spielen und dem Team helfen, dass wir ein erfolgreiches Turnier spielen können“.

Doch der Punkt mit der Konstanz ist leider gar nicht so „einfach“, sondern genau das, was dem einstigen „Golden Girl“ Europas - 2022 wurde die Auszeichnung erstmals auch an eine Frau verliehen - bislang immer wieder fehlte. Denn das Spektrum ihrer Schwankungen reicht von Weltklasse-Szenen bis hin zu Kopflos-Momenten. Auch abseits des Platzes gilt sie als Schussel, sich selbst nennt sie „etwas verpeilt und tollpatschig“.

Brand von Wolfsburg nach Lyon

Dass Brand in diesem Sommer aber den nächsten Schritt machen will, hat sie mit ihrem Vereinswechsel unterstrichen. Nach drei Jahren beim VfL Wolfsburg zieht es sie zum Champions-League-Rekordsieger Olympique Lyon.

Raus aus der „Komfortzone“, rein in ein internationales Starensemble. Neues Land, neue Sprache - vor ihrem bereits vierten Turnier mit den DFB-Frauen verspricht sich Brand viel von diesen Impulsen.

„Ich habe sehr viel Respekt davor. Aber ich weiß einfach, dass ich das brauche“, erläuterte sie ihre durchaus mutige Entscheidung. Die Wohnungssuche läuft noch, an ihrem Französisch muss Brand auch noch arbeiten, wie sie selbst zugibt. Zumindest einen Kaffee oder Tee kann sie sich dank Sprachlern-App auf dem Handy schon mal in der neuen Heimat bestellen.

DFB-Coach Wück will Brand nicht in ein Konzept stecken

Was den Lernprozess auf dem Platz angeht, will der Bundestrainer der „Straßenkickerin“ genug Freiraum lassen. „Wenn man Jule Brand in ein Konzept stecken würde, würde man ihr alles nehmen, was sie auszeichnet“, sagte Christian Wück der Bild.