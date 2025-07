Macht er Deutschland wieder zum Dominator?

Die EM in der Schweiz war für Christian Wück die Feuertaufe als Trainer der DFB-Frauen. Die Ex-DFB-Stars Nadine Angerer und Turid Knaak ordnen bei SPORT1 ein, wie die Arbeit des Bundestrainers zu bewerten ist – und finden dabei lobende Worte. Eine Baustelle im Spiel ist aber noch offensichtlich.

Die EM in der Schweiz war für Christian Wück die Feuertaufe als Trainer der DFB-Frauen. Die Ex-DFB-Stars Nadine Angerer und Turid Knaak ordnen bei SPORT1 ein, wie die Arbeit des Bundestrainers zu bewerten ist – und finden dabei lobende Worte. Eine Baustelle im Spiel ist aber noch offensichtlich.

Diese startete er bereits nach seinem Amtsantritt, wenngleich die Zeit bis zur EM nicht ganz ohne Störgeräusche verlief. Mit Felicitas Rauch und Nicole Anyomi beschwerten sich gleich zwei ausgebootete Spielerinnen über die mangelnde Kommunikation des Bundestrainers, was auch in Teamkreisen diskutiert worden war.

Wück leitet großen Umbruch bei DFB-Frauen ein

Doch jegliche mögliche Missstimmung wurde bis zum Turnierstart geklärt, und so machten Team und Trainerteam bei der EM einen verschworenen Eindruck.

„Er hat einen Mannschaftsgeist geformt, was man vor zwei, drei Monaten noch nicht gedacht hatte, weil Diskussionen über die Kommunikation nach außen gedrungen sind“, stellte auch ARD -Expertin Almuth Schult fest.

Dabei half, dass Wück seinen EM-Kader weit vor der Vorbereitung in Herzogenaurach bekanntgab, um etwaige Störgeräusche rechtzeitig auszuräumen. Denn der 52-Jährige hatte gewagte Entscheidungen getroffen, indem er gestandene Nationalspielerinnen wie Rauch oder Carolin Simon außen vorließ und dafür auf die unerfahrenen Franziska Kett oder Carlotta Wamser setzte.

Deutscher EM-Kader: Angerer zollt Bundestrainer Respekt

Im Nachhinein bleibt festzuhalten, dass diese aufging. Denn bedingt durch Verletzungen sowie Gelb- und Rotsperren kamen die Nachwuchs-Stars schneller zum Zuge als gedacht – und überzeugten auf Anhieb. Vor allem Kett und Wamser bewiesen, dass sie zu festen Ankern in der deutschen Nationalmannschaft werden können.

Zwar fand Angerer, dass Deutschland nicht so spielte, wie man es gewohnt sei – doch eine offensive Spielweise wäre von Spanien wohl sofort bestraft worden: „Wer sich im Fußball auskennt, weiß genau, wie gut die Spanier sind. Wenn man da aggressiv offen auftritt, dann kann es sein, dass du nach 20 Minuten 0:3 hinten liegst.“

Wück-Taktik? „Vielleicht etwas naiv ins Turnier gestartet“

Tatsächlich hat es Wück zu Turnierbeginn seiner Philosophie entsprechend offensiver versucht, nach der bitteren Klatsche gegen Schweden aber Offensivpower für größere defensive Stabilität geopfert. Für die ehemalige DFB-Spielerin Turid Knaak war das die richtige Wahl. „Er hat natürlich auch gemerkt, dass er mit dieser Spielweise am Anfang vielleicht etwas naiv ins Turnier gestartet ist“ und sich „da schon etwas korrigieren müssen”, sagte sie im Interview mit SPORT1 .

Die Änderung ging allerdings zu Lasten des eingespielten Trios Jule Brand, Klara Bühl und Lea Schüller. Brand und vor allem Bühl konnten ihre zahlreichen Chancen kaum nutzen und wirkten offensiv am Ende teils ein wenig platt – aus gutem Grund. „Dadurch, dass die deutsche Mannschaft sehr viel mit Verteidigen beschäftigt war, waren beide auch hinten sehr eingebunden“, erklärte Knaak.

Hier sieht sie auch noch deutlich Luft nach oben: „Man muss im Spielaufbau diese Spielerinnen in Positionen bekommen, wo sie gefährlich vor dem Tor werden. Und da muss man sagen, bei allem Kampfgeist und zerstörerischem Verhalten im Mittelfeld haben wir es mit Ball nicht geschafft, den Spielaufbau und Umschaltmomente in der Häufigkeit zu nutzen, dass man Bühl und Brand in guter Position öfter brachte. Da hat das spielerische Element ein wenig gefehlt.“