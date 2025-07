Ein Traumstart für die EM-Favoritinnen - Bonmatí feiert Comeback

Portugal trauert um Diogo Jota und ist gegen Spanien überfordert. Die Spanierinnen starten mit einem Paukenschlag in die Frauen-EM.

Beim überraschend schnellen Comeback von Weltfußballerin Aitana Bonmatí ist Turnierfavorit Spanien ein furioser Start bei der EM in der Schweiz gelungen.

Gegen überforderte Portugiesinnen siegten die spielfreudigen Weltmeisterinnen mit 5:0 (4:0) und schossen sich an die Tabellenspitze der Gruppe B.

Weltfußballerin kommt von der Bank

Schlüsselspielerin Bonmatí wurde in der 81. Minute unter Applaus eingewechselt. In den letzten Tagen hatten ihre EM-Chancen noch auf der Kippe gestanden, nachdem sie nach einer viralen Meningitis samt mehrtägigen Krankenhausaufenthalts erst am Montagabend zum Team gestoßen war.