"Unvorstellbarer Blödsinn" bewegt Fußball-Welt

Kathrin Hendrichs fataler Aussetzer sorgt in der internationalen Presse für große Verwunderung. Die Verteidigerin bekommt ihr Fett weg.

Die DFB-Damen mussten ab der 13. Minute in Unterzahl agieren, Verteidigerin Kathrin Hendrich hatte Gegenspielerin Griedge Mbock im eigenen Sechzehner an den Haaren gezogen. Rot und Elfmeter , der zum frühen 0:1 aus deutscher Sicht führte, waren nach Sichten der Videobilder die Konsequenzen - Hendrich hatte ihrer Mannschaft einen Bärendienst erwiesen.

Dennoch gewann die deutsche Mannschaft nach einer unglaublichen Teamleistung mit 7:6 nach Elfmeterschießen und trifft am Mittwoch im EM-Halbfinale auf Weltmeister Spanien. Hendrichs Aktion blieb in der internationalen Presse aber nicht unkommentiert, ihr Aussetzer sorgte für große Verwunderung und beschäftigte die Fußballwelt.

„Rotsünderin Hendrich sorgt für haarige Penaltyszene. Was hat sich Kathrin Hendrich dabei nur gedacht?“, schrieb der Schweizer Blick.

„Unvorstellbarer Blödsinn“

In den Niederlanden war von einem „Kurzschluss“ bei Hendrich die Rede nach einer „bizarren“ Aktion.

Und sogar in Finnland wurde Hendrichs Haareziehen bei der Boulevardzeitung Ilta-Sanomat thematisiert: „Unvorstellbarer Blödsinn bei einem EM-Spiel. Hendrich wurde nach einer wirklich erstaunlichen Aktion des Feldes verwiesen. Der Ball kam nicht einmal in Richtung Mbock, was Hendrichs Aktion sehr verwirrend aussehen ließ.“