Flutlicht an, Folge 42: trans Frau Kathrin Krenkel erzählt ihre Geschichte

Es ist in Krenkels eigener Biografie begründet, dass sie sich entschlossen hat, so offen über ihre Geschichte zu sprechen. „Es sollte jeder Mensch so leben, wie er möchte.“ Sie wünscht sich rückblickend, sie hätte Gelegenheit gehabt, ihre Transition vor der Pubertät zu beginnen. „Ich sah keine Möglichkeit damals in der DDR, das im Kindesalter schon publik zu machen.“ In der Diskussion um Zugänglichkeit von Sport gerade für trans Frauen müsse eine Rolle spielen, dass Kinder oft schon wissen, sie sind trans, aber nicht danach handeln können, findet sie.