"Kann es nicht fassen" - HSV feuert Aufstiegscoach

Dies verkündete der Verein am Montag und machte via Twitter auch schon dessen Nachfolger publik. Marwin Bolz wird das Amt von Timm übernehmen.

Der 25-Jährige war bislang Co-Trainer und damit ebenfalls maßgeblich am Aufstieg beteiligt. „Marwin passt perfekt zu unserer Philosophie, nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld junge und talentierte Kräfte zu fördern und zu fordern“, begründete der Verein Bolz‘ Ernennung zum neuen Cheftrainer. „Er hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, über welche Fähigkeiten er verfügt. Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere Ziele gemeinsam erreichen werden.“

Routinier Nörenberg wird Co-Trainer

Bis Sommer 2022 war der 59-Jährige Assistenztrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. In dieser Funktion nahm er an der Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich und der Europameisterschaft 2022 in England teil. Zudem feierte er im Juniorenbereich den EM-Titel mit der U19 (2008) und der U21 (2009). Bei den Olympischen Spielen 2016 gewann er mit dem Team die Silbermedaille.