Ein schlafender BVB-Riese ist erwacht

Der schlafende Riese ist erwacht. Nach dem 4:1-Sieg am Wochenende gegen den TV Brechten ist klar: Die Damen-Mannschaft des BVB kann schon am kommenden Spieltag die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Westfalenliga perfekt machen. Für die Dortmunderinnen wäre es der dritte Aufstieg in Folge seit der Gründung 2021.

In der Frauen-Landesliga Westfalen ist der BVB den Gegnerinnen weit enteilt. Ungeschlagen rangieren die Schwarz-Gelben mit 14 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, spielten in dieser Saison nur einmal Remis und gingen 17-mal als Siegerinnen vom Platz. Ihr überragendes Torverhältnis (91:5) spiegelt die Dominanz in dieser Spielzeit wider.

BVB-Geschäftsführer Carsten Kramer beeindruckt dabei nicht nur die sportliche Leistung: „Wir spüren, wie das Interesse am Frauenfußball immer größer wird. Nicht nur bei uns im Verein, sondern auch im Umfeld bei unseren Fans und Partnern. Das ist eine richtig gute Entwicklung, die wir weiter vorantreiben wollen.“

BVB geht den „authentischen und sportlichen Weg“

Das Frauenteam des BVB gründete sich erst zur Saison 2021/22. Vorausgegangen war dem eine Befragung sowohl unter Vereinsmitglieder als auch unter Dortmunder Fußballvereinen.

Anders als andere Klubs es gerne tun, übernahm der BVB keine Profilizenz, sondern startete in der untersten Liga. „Es hat sich in allen Gesprächen herauskristallisiert, dass der authentische und sportliche BVB-Weg der richtige ist“, legte Geschäftsführer Carsten Cramer bei der Abteilungsgründung die Marschroute fest.

Das Ziel ist eine homogene Entwicklung der Abteilung. Dass der eingeschlagene Weg durchaus schon Früchte trägt, zeigt nicht nur die sportliche Situation der ersten Mannschaft, sondern auch das hohe Interesse an den Damen-Mannschaften generell.

Insgesamt hat der Verein aktuell drei weibliche Teams gemeldet. Die vor der Saison neu gegründete U17 soll dabei helfen, Talente zu entdecken und sie für die Erwachsenmannschaften auszubilden. Im Fokus steht eine nachhaltige, sportliche Entwicklung.

BVB-Damen mit Rekordkulisse Richtung Meisterschaft

Der Frauenfußball beim BVB boomt und weckt das Interesse der Dortmunder. Am vergangenen Spieltag kamen 4731 Zuschauer in das Stadion Rote Erde, direkt neben dem Signal Iduna Park – Rekordkulisse.

„Es war eine mega gute Kulisse. Das bisher größte Spiel, das ich coachen durfte. Das hat Spaß gemacht und macht definitiv Lust auf mehr“, schwärmte BVB-Trainer Thomas Sulewski, der gemeinsam mit Abteilungsleiterin Svenja Schlenker den Frauen- und Mädchenfußball bei Borussia Dortmund vorantreibt.

„Diese tolle Kulisse ist ein weiterer beeindruckender Meilenstein für den schwarzgelben Frauenfußball. Wir fühlen uns bestätigt, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben“, ist sich Cramer sicher.

BVB-Damen kurz vor Aufstieg

Am kommenden Sonntag, 21. April, können die BVB-Damen bei einem Sieg gegen die Reserve von Fortuna Freudenberg, bei einem gleichzeitigen Punktverlust der Konkurrenz, den Aufstieg vorzeitig perfekt machen. Fest steht: Schiefgehen wird in dieser märchenhaften Saison nichts mehr.

Die BVB-Damen werden in der kommenden Saison in der Westfalenliga, der vierten Liga im deutschen Damenfußball, an den Start gehen. Das Ende der Fahnenstange soll damit aber noch nicht erreicht sein. In Dortmund träumen Sie davon, irgendwann einmal zu den ganz Großen zu gehören. Am besten schön langsam, homogen und nicht überhastet.