"Widerlich spielende Truppe": Deutsche Trainerin rastet in TV-Interview aus

„Man verliert immer ungerne, noch mehr ungern ein Finale und noch ungerner gegen so eine widerlich spielende Truppe, die einfach zusammengekauft ist“, tobte Wübbenhorst unmittelbar nach Spielende am Mikrofon des SRF .

„Ich bin eine schlechte Verliererin“

„Wenn es ein Fehler ist - nach Abstoß den Ball in die Hand nehmen -, dann ist das einfach was, das muss man pfeifen, wenn die so doof sind. Dann hätte ich mir eben gewünscht, dass wir das Glück auf unserer Seite haben und eine Schiedsrichterin haben mit einem Arsch in der Hose, die so ein Ding pfeift“, schloss Wübbenhorst ihre Wutrede.