"Sind nicht beim Handball!" Schiri-Legenden mit Klartext nach Bayern-Ärger

Dass der unerfahrene Schiedsrichter Glen Nyberg aus Schweden auf Nachfrage der Spieler Gabriels Fehler als „kid‘s mistake“ abtat, also etwas, das man in einem Champions-League-Viertelfinale einfach nicht ahndet, brachte Tuchels Wut zum Überkochen. „Das ist eine ganz neue Form der Regelauslegung. Das ist einfach unglaublich.“

Bayern sauer: So schätzt Urs Meier die Arsenal-Szene ein

Schiedsrichter-Legende fassungslos: „Sind doch nicht beim Handball“

Dies könne auch mal wehtun, erfolge aber wie so vieles im Leben durch „learning by doing. Wir sind doch nicht beim Handball. Warum nimmt er den Ball in die Hand?“