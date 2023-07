Frauen-WM: ZDF-Moderator handelt sich mit Spruch über Schiedsrichterin Kritik ein

Dieser Kommentar kam nicht überall gut an. In der Halbzeitpause des entscheidenden dritten WM-Gruppenspiels zwischen Australien und Kanada , das die Gastgeberinnen 4:0 gewannen, handelte sich ZDF -Moderator Sven Voss Kritik ein, als er über Schiedsrichterin Stéphanie Frappart sprach.

„Süße Stimme“: Sexismus-Vorwurf gegen Voss

In den sozialen Medien, vor allem auf Twitter, rief Voss‘ flapsige Bemerkung sofort Reaktionen hervor. So twitterte der Journalist Maximilian Rieger in Bezug auf die Aussage von Voss: „(...) damit geht der heutige Wim-Thoelke-Preis für Sexismus in der Sportberichterstattung an ihn!“