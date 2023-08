Frauen-WM heute: England gegen Kolumbien LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im Viertelfinale der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft treffen heute England und Kolumbien aufeinander. Die Löwinnen aus England treten als Favorit an und wollen nach zwei verlorenen Viertelfinals in den vergangenen fünf Jahren endlich wieder ins Halbfinale vorstoßen. Die Kolumbianerinnen haben dagegen noch nie das Viertelfinale erreicht und setzen alles daran, als zweite südamerikanische Mannschaft überhaupt in die Runde der letzten Vier einzuziehen.

Es ist das zweite Aufeinandertreffen beider Nationen bei einer WM, das erste Duell endete 2015 zugunsten Englands. Auch diesmal scheint alles für die Engländerinnen zu sprechen: In den vergangenen 21 Spielen blieben sie ungeschlagen und erzielten dabei 61 Tore. Zudem haben sie in ihren bisherigen Spielen jeweils das erste Tor erzielt. Kolumbien hingegen konnte erst ein Spiel in der WM-Geschichte gewinnen, bevor sie in diesem Jahr überraschend das Viertelfinale erreichten.