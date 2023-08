Frauen-WM: Mord an Bruder von WM-Spielerin

Nur wenige Tage nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland erfährt die kolumbianische Nationalspielerin Jorelyn Carabalí vom Tod ihres Bruders.

Paulo Andrés Carabalí wurde am 14. August in einem bekannten Nachtclub im Norden der Stadt Cali erschossen. Laut übereinstimmenden Meldungen verschiedener Medien des Landes, soll der Mörder gezielt auf den 23-Jährigen zugegangen sein und ihn erschossen haben. Unter anderem berichteten noticiasrcn.com und die Rundfunkanstalt Blu Radio über den Vorfall.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Colonel William Quintero, Kommandeur der Policía Metropolitana de Santiago de Cali, erklärte im Anschluss, dass der Vorfall untersucht werde. Laut Quintero soll es jedoch erste Anzeichen dafür geben, dass Carabalí in kriminelle Handlungen verstrickt gewesen sei.

Jorelyn Carabalí trauert um toten Bruder

Der kolumbianische Fußballverband sprach seiner Spielerin via Twitter sein Mitgefühl aus. „Der FCF bedauert den Tod von Andrés Carabalí, dem Bruder des Spielers Jorelyn Carabalí.“

WM-Halbfinale: Superstar Kerr in Australiens Startelf

WM-Halbfinale: Superstar Kerr in Australiens Startelf

Jorelyn Carabalí nahm in ihrer Instagram-Story Abschied von ihrem Bruder und bedankte sich bei ihren Followern für die Anteilnahme.

Kolumbianerin erfährt Todesnachricht auf der WM-Heimreise

Die Spielerin von Atlético Mineiro befand sich laut Medienberichten gerade auf der Heimreise, als sie vom Tod ihres Bruders erfuhr. Zwei Tage nach der Viertelfinalniederlage gegen England kehrte die Mannschaft via Spanien in die Heimat zurück.

Bei dem Turnier hatte die Auswahl Kolumbiens zuvor für Furore gesorgt. In der Gruppe H setzte man sich als Gruppenerster durch und war damit maßgeblich am frühen Aus der deutschen Mannschaft beteiligt. Im Achtelfinale setzte man sich mit einem 1:0-Erfolg gegen Jamaika durch.

Die WM in Australien und Neuseeland war überhaupt erst die dritte Teilnahme Kolumbiens an einer Frauen-Weltmeisterschaft. Während man bei der WM-Premiere 2011 in der Vorrunde scheiterte, kam man beim Turnier 2015 ins Achtelfinale.