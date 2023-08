Frauen-WM: "Perverses" Plakat für Superstar Alisha Lehmann - jetzt sprechen die Fans!

Die deutsche Nationalmannschaft ist zwar bei der Frauen-WM in Neuseeland und Australien in der Vorrunde ausgeschieden, Gesprächsthema bleibt das Turnier aber auch hierzulande. Zwei Fans sorgten beim letzten Gruppenspiel der Schweiz gegen Neuseeland für ordentlich Wirbel um den eidgenössischen Superstar Alisha Lehmann.

Während der TV-Übertragung bei der Partie gegen den Co-Gastgeber war ein Plakat mit der Aufschrift: „Alisha Lehmann, sign my belly so I can be seen on telley“ zu sehen. Zu Deutsch: „Alisha Lehmann, unterschreib meinen Bauch, damit man mich im TV sehen kann.“