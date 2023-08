Frauen-WM: Tränen-Drama bei Aus des Geheimfavoriten

Die Japanerinnen sind in einem dramatischen Viertelfinale bei der Frauen-WM aus dem Turnier geflogen.

Die Mannschaft von Trainer Futoshi Ikeda unterlag Schweden mit 1:2 (0:1) und verpasste damit wie schon 2019 das Halbfinale. Damals schied Japan sogar in der Gruppenphase aus.

Riko Ueki setzte für Japan einen umstrittenen Foulelfmeter (76.) an die Unterkante der Torlatte, von da sprang der Ball vor die Torlinie. Ueki hatte sich zuvor im Strafraum fallen lassen. Kiko Seike (87.) setzte noch einen Freistoß an die Latte des schwedischen Tores. Kurz darauf gelang Honoka Hayashi (87.) das Anschlusstor.

Schwedens Kapitänin Kosovare Asllani hatte mit einem Pfostenschuss (42.) das 2:0 auf dem Fuß. Stina Blackstenius (25.) verpasste nach einem Fehler der ehemaligen Frankfurter und Münchner Bundesliga-Spielerin Saki Kumagai das Führungstor, ihr Schuss strich knapp am Pfosten vorbei. Johanna Rytting Kaneryd (47.) scheiterte an Torhüterin Ayaka Yamashita, die glänzend reagierte.

Erst in der Schlussphase kamen die Japanerinnen stärker auf. Yui Hasegawa (68.) setzte den Ball über das Tor.

In der dramatischen Schlussphase flossen auf der japanischen Bank bereits die Tränen. Nach dem Spiel sackten die Spielerinnen zu Boden, bedeckten ihre Gesichter mit den Händen. Während die Japanerinnen beim Halbfinale nur zuschauen können, treffen die Schwedinnen auf Spanien, das sich zuvor mit 2:1 (1:1, 0:0) gegen die Niederlande nach Verlängerung durchgesetzt hatte.

Die japanische Torjägerin Hinata Miyazawa, die in den ersten vier Turnierspielen fünf Tore erzielte, hatten die Nordeuropäerinnen gut im Griff. Sie störten geschickt ihre Kreise. 14 Turniertreffer hatten die Japanerinnen, Weltmeister von 2011 in Deutschland, zuvor erzielt. Aber im Offensivspiel der Asiatinnen lief nicht viel zusammen, Schweden stand sehr kompakt und diszipliniert in der Abwehr. Das gefürchtete Kombinationsspiel der Japanerinnen kam kaum einmal zum Tragen.