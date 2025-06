FC Bayern: Alles läuft auf Musiala hinaus

Knapp über 20.000 Menschen hatte es am Sonntagmittag ins TQL Stadium in Cincinnati gezogen . Ein Großteil war wegen des FC Bayern gekommen. Und wiederum ein Großteil derer feierte vor allem Thomas Müller.

Müller-Szenen, die bald wegfallen

„Wenn man ein Tor erzielt, ist man auf natürliche Art und Weise glücklich. Ich habe gejubelt und die Fans haben gejubelt. Da habe ich gemerkt, dass sie mehr wollten – also habe ich noch mal gejubelt und so ging es weiter“, erklärte Müller den besonderen Austausch mit dem US-amerikanischen Publikum.

Musiala-Trikot begehrt

Der 22-Jährige war schon auf der PR-Tour des Rekordmeisters nach Korea vor knapp einem Jahr das Münchner Zugpferd. Sein Trikot war in Seoul am schnellsten ausverkauft, dann folgte das von Müller – Minjae Kim belegte hier den dritten Platz.

Ähnliches ist jetzt in den USA zu beobachten. Musialas Name wurde neben Müllers am lautesten gerufen. Wenn er den Ball hatte, wurde es in Cincinnati besonders unruhig. Einige Zuschauer waren nur seinetwegen gekommen.