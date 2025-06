FC Bayern: Freund erklärt Eberl-Abreise

Die Abreise von Max Eberl sorgte zuletzt für Schlagzeilen. Sportdirektor Christoph Freund bestätigte nun einen entsprechenden SPORT1 -Bericht, dass der Sportvorstand des FC Bayern mittlerweile wegen möglicher Transfer-Verhandlungen wieder in München weilt.

„Es gab keinen besonderen Grund. Aber wir haben uns jetzt so aufgeteilt. Es gibt einige Gespräche zu führen. Dann ist er in der europäischen Zeit. Wir finden, dass es aktuell gut passt“, sagte Freund vor dem zweiten Gruppenspiel bei der Klub-WM gegen die Boca Juniors ( JETZT im LIVETICKER ).

Eberl war am Donnerstag nicht mit der Mannschaft von Orlando zum Spiel nach Fort Lauderdale gereist, sondern war stattdessen zurück nach München geflogen.

Kein fester Termin für Eberl-Rückkehr

Der Sportvorstand bastelt am Bayern-Kader für die neue Saison. In den vergangenen Tagen hatte Eberl die verschiedenen Verhandlungen aus dem Teamhotel in Orlando heraus getätigt. Telefonate, Videocalls, E-Mails und mehr – aufgrund der Zeitverschiebung nach Europa von sechs Stunden keine leichte Aufgabe.