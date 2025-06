FC Bayern in der Einzelkritik: Zweimal Note 5, einmal die 1

Stefan Kumberger 30.06.2025 • 00:37 Uhr Der FC Bayern zieht ins Viertelfinale der Klub-WM ein. Während Michael Olise und Serge Gnabry schwächeln, trumpft Harry Kane auf. Die Bayern-Spieler in der Einzelkritik.

Der FC Bayern hat die nächste Runde bei der Klub-WM erreicht! Das Achtelfinale gewannen die Münchener mit 4:2 (3:1) gegen den brasilianischen Klub Flamengo.

Vor allem Stürmer Harry Kane glänzte beim Weiterkommen durch seine beiden Treffer. Jedoch fielen seine Teamkollegen in der Offensive ab: Serge Gnabry und Michael Olise zeigten eine sehr schwache Leistung.

Neuer mit starker Parade

Der Franzose verschuldete den Elfmeter und blieb ansonsten ungefährlich. Der DFB-Star spielte hinter Kane auf der Zehnerposition und wirkte über weite Strecken fehl am Platz. Er setzte kaum Akzente und wusste offenbar nicht so richtig, was seine Rolle war. Die SPORT1-Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Parierte in der 15. Minute sensationell gegen Luiz Araújo und behielt auch sonst größtenteils Überblick und Ruhe. Beim ersten Tor durch Gerson bekam er allerdings die Hände nicht schnell genug nach oben und beim zweiten Gegentreffer entschied er sich für die falsche Ecke. Wackler konnte man beim Routinier zu keinem Zeitpunkt wahrnehmen. SPORT1-Note: 2

Tah einer der besten Bayern-Spieler

KONRAD LAIMER: Dauerbrenner auf der rechten Seite mit enorm viel Einsatz und Fleiß. An diesem Nachmittag in Miami allerdings in der Offensive ohne große Ideen und Durchschlagskraft. Erst als die Brasilianer in der zweiten Halbzeit nochmal giftiger wurden, steigerte er sich auch. SPORT1-Note: 3

JONATHAN TAH: Begann gut, aber auch er ließ es in Flamengos bester Phase rund um die 30. Minute an Übersicht vermissen. Spielte kurz vor der Pause den Bodyguard für Kane und machte den Gegnern klar, dass er sich nicht alles gefallen lässt. Fand rund um die Halbzeitpause nicht die Kraft, seiner Abwehr die absolute Stabilität zu verleihen, war trotzdem einer der besten in Reihen des FCB. SPORT1-Note: 2

Stanisic mit verbesserter Leistung

DAYOT UPAMECANO: Hatte sehr großen Anteil am zweiten Treffer der Münchner durch Kane, weil er frühzeitig und konsequent das Aufbauspiel der Brasilianer störte. Vor dem Gegentreffer brachte er mit einem wilden Abspiel aber vieles durcheinander. Auch danach wirkte so manche Aktion erstaunlich hölzern beim Franzosen. SPORT1-Note: 3

JOSIP STANISIC: Rückte auf die linke Außenverteidigerposition und hatte in vielen seiner Aktionen einfach Pech. Andererseits wirkte er – wie bereits gegen Benfica – nicht immer auf der Höhe. Kam aber bereits kurz vor der Pause besser in die Partie und fand zu einer seriösen Linie. Konnte sich damit für die unterirdische Leistung gegen Benfica rehabilitieren. SPORT1-Note: 3

JOSHUA KIMMICH: Wurde für seine gut getretenen Ecken mit dem frühen Eigentor der Brasilianer belohnt (6. Minute). Geriet später relativ oft kurz vor dem eigenen Tor in Bedrängnis. Präsentierte sich einmal mehr als „Aggressiv-Leader“ – jeder Mitspieler wurde verbal gepusht, jede gute Aktion lautstark gefeiert. Das schützte den 30-Jährigen aber nicht vor Ballverlusten. Sein Pass auf Kane, der dann den vierten Bayern-Treffer markierte, war dafür wieder richtig gut. SPORT1-Note: 2

Olise und Gnabry enttäuschen

LEON GORETZKA: Fiel lange durch eine saubere Zweikampfführung und gutes Passspiel auf, beim Zurücklaufen hatte er aber klare Nachteile. Wusste sich aber mit Grätschen zu helfen. Sein Schuss zum zwischenzeitlichen 3:1 fiel zwar nicht perfekt platziert aus, drin war er trotzdem. Hielt in Flamengos bester Phase einigermaßen tapfer dagegen und wurde in der 58. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 2,5

MICHAEL OLISE: Wirkte in der Anfangsphase ein bisschen übermotiviert und unkonzentriert. Ließ sich dabei auf zu viele kleine Stänkereien der Südamerikaner ein und war in der ersten Hälfte überhaupt nicht im Spiel. Lief seine Gegenspieler seltsam kopflos an und verursachte völlig unnötig den Strafstoß, der zum zweiten Treffer der Brasilianer führte. Trainer Vincent Kompany wartete offenbar lange auf einen magischen Moment des Franzosen, sonst wäre er schon lange ein Auswechselkandidat gewesen. SPORT1-Note: 5

SERGE GNABRY: Bekam den Vorzug gegenüber Thomas Müller und Jamal Musiala. In der ersten Hälfte viel unterwegs und nah am Geschehen, aber ohne echten Einfluss. Machte den Eindruck, als wüsste er gar nicht, welche Rolle er einnehmen soll. Vor allem nach Wiederanpfiff fast gar nicht mehr präsent – dementsprechend wurde er in der 72. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 5

Kane glänzt mit zwei Toren

KINGSLEY COMAN: Von den drei kreativen Mittelfeldkünstlern war er für lange Zeit der auffälligste. Warf sich mutig in die Zweikämpfe und holte so manchen Ball zurück, der schon verloren schien. Baute im Laufe des Spiels aber Stück für Stück ab und war dann irgendwann kaum noch ein Faktor im bayerischen Spiel. Wurde in der 58. Minute ausgewechselt und wirkte dabei angeschlagen. SPORT1-Note: 4

HARRY KANE: Wurde von den Flamengo-Fans beim Betreten des Platzes am lautesten ausgepfiffen. Der Engländer hatte Glück, dass sein Schuss zum 2:0 entscheidend abgefälscht wurde. Nach diesem Treffer tauchte er aber weitgehend ab und zeigte sich dann aber rechtzeitig, um den Brasilianern den entscheidenden Wirkungstreffer zu versetzen. Sein Tor zum 4:2 war ein typischer Treffer des 31-Jährigen. Torjäger werden daran gemessen, daher SPORT1-Note: 1

LEROY SANÉ: Kam in der 58. Minute für Coman in die Partie. Seine ersten beiden Aktionen waren ein Foul, das er clever zog und ein Luftloch, das er schlug. Störte vor dem vierten Treffer der Bayern entscheidend und half danach, das Ergebnis über die Zeit zu retten. Verabschiedete sich also mit einem Sieg vom FC Bayern - und einer vergebenen Großchance kurz vor Schluss. SPORT1-Note: 3,5

Musiala wird eingewechselt

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Wurde in der 58. Minute für Goretzka eingewechselt. Riss keine Bäume aus, fügte sich aber gut ins Spiel der Bayern und brachte den zu diesem Zeitpunkt etwas stotternden Motor wieder zum Laufen. SPORT1-Note: 3

JAMAL MUSIALA: Durfte ab der 72. Minute für Gnabry ran und hatte durchaus Probleme, sich in der hektischen Partie zurechtzufinden. Schreckte aber trotzdem nicht vor körperlicher Härte zurück und kassierte sogar eine Gelbe Karte. Muss sich gegen Paris deutlich steigern. SPORT1-Note: 4

THOMAS MÜLLER: Wurde in der Nachspielzeit für Matchwinner Harry Kane eingewechselt. Keine Bewertung