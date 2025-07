Endlich der lang ersehnte Volltreffer?

Der FC Chelsea hat in der Vergangenheit – das kann man getrost so sagen – sehr wild auf dem Transfermarkt agiert und enorme Summen ausgegeben.

Der sportliche Erfolg blieb dabei allerdings oft aus. Nach dem Titel in der Conference League und Platz vier in der abgelaufenen Premier-League-Saison haben sich die Blues nun wieder für die Champions League qualifiziert - und ein Brasilianer sorgt für neue Hoffnung.

Doppelpack gegen Jugendklub

Joao Pedro, 23 Jahre alt, gerade erst für eine Ablöse von 63,7 Millionen Euro vom Ligarivalen Brighton & Hove Albion verpflichtet , traf gleich doppelt am Dienstag beim Halbfinalsieg der Klub-WM – ausgerechnet gegen seinen Jugendklub Fluminense (Endstand: 2:0).

Seit Todd Boehly den FC Chelsea übernommen hat, kennt das Transferkarussell in West-London kein Halten mehr: Über 600 Millionen Euro investierten die Blues allein in Offensivspieler – unter den 19 (!) verpflichteten Stürmern waren so klangvolle Namen wie Christopher Nkunku, Mykhaylo Mudryk, Raheem Sterling, Joao Felix, Romelu Lukaku oder auch Timo Werner. Doch keiner von ihnen konnte die hohen Erwartungen erfüllen.