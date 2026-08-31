Nach Verletzungsschock: Bayern-Juwel Cardozo sendet emotionale Botschaft

SPORT1 31.08.2026 • 19:50 Uhr Maycon Cardozo verletzt sich an der Schulter. Der Nachwuchsspieler des FC Bayern postet eine emotionale Instagram-Story. Eine genaue Diagnose ist allerdings noch nicht bekannt.

Bayern-Juwel Maycon Cardozo hat sich nach seiner Schulterverletzung emotional in den sozialen Medien zu Wort gemeldet.

„Es ist ein schwieriger und trauriger Moment für mich“, schrieb der 17-Jährige in seiner Instagram-Story: „Aber ich weiß, dass Gott bei mir ist und mich beschützen wird.“

Cardozo: „Ich bin bald wieder da“

Der Youngster bedankte sich für all die Nachrichten und Genesungswünsche. „Ich bin bald wieder da“, schrieb Cardozo noch.

Dem schwarz-weißen Bild fügte Cardozo einen Bibelvers aus dem Alten Testament hinzu: „Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“

Bayern-Juwel verletzt, Diagnose steht noch aus

Cardozo war am Samstag beim 2:0 der Bayern-Amateure gegen den FV Illertissen auf die Schulter gefallen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Eine offizielle Diagnose steht allerdings noch aus.

Unter Vincent Kompany debütierte der Brasilianer bereits in der Bundesliga. Der 1,65 Meter große Dribbelkünstler durfte am 6. März beim 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach für etwa eine halbe Stunde ran.

Cardozo ist der erste Spieler, der es aus der internationalen Talente-Auswahl „FC Bayern World Squad“ über das NLZ in die erste Mannschaft schaffte.

In der Vorbereitung kam Cardozo in allen sechs Testspielen zum Einsatz. Beim 2:1 im Franz Beckenbauer Supercup gegen Borussia Dortmund saß der Youngster auf der Bank.