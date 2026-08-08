Erster kleiner Erfolg für Dante nach Horrorstart mit FC Bayern II

Thomas Sevastiadis 08.08.2026 • 17:43 Uhr Nach einem katastrophalen Einstieg in seine Zeit als Coach des FC Bayern II darf Ex-Profi Dante nun ein erstes kleines Erfolgserlebnis bejubeln.

Aufatmen für Dante: Der neue Trainer des FC Bayern II hat sein erstes kleines Erfolgserlebnis gefeiert.

Am dritten Spieltag der Regionalliga-Saison holte seine Mannschaft einen Punkt gegen Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt 05. Zuvor hatte der Brasilianer in allen Spielen inklusive Vorbereitung ausschließlich Niederlagen kassiert.

Gegen Schweinfurt dominierten die kleinen Bayern das Geschehen über weite Teile des Spiels. Der Österreicher David Heindl schob für die Münchner in der 12. Minute aus kürzester Distanz ins leere Tor zur Führung ein. Im weiteren Verlauf des Spiels kreierten die FCB-Amateure weitere gute Chancen aufs 2:0, konnten diese aber nicht verwerten.

In der 36. Minute bestraften die Schnüdel dann die schlechte Chancenausbeute der Bayern. Michael Dellinger erzielte per Kopfball das 1:1 und brachte Schweinfurt mit einem schmeichelhaften Ergebnis in die Pause. Die zweite Hälfte war durch hohe Spielanteile von Bayern II gekennzeichnet, jedoch ohne viele zwingende Möglichkeiten.

Ernüchternder Saisonstart für Dante bei Bayern II

Immerhin steht nun der erste Punktgewinn für die Mannschaft von Dante zu Buche. Den Auftakt hatte sich der Ex-Profi bei seiner Vertragsunterschrift Anfang Juni sicher anders vorgestellt. Nach vier Niederlagen in den Testspielen und noch zwei weiteren zum Saisonbeginn in der Regionalliga Bayern inklusive einer überraschenden 0:1-Schlappe gegen Aufsteiger SC Eltersdorf könnte das Remis gegen Schweinfurt nun der Beginn einer Wende sein.

Der frühere Innenverteidiger absolvierte während seiner langjährigen Karriere mehr als 600 Pflichtspiele in europäischen Topligen und wurde sicherlich mit der Hoffnung an die Säbener Straße geholt, Bayern II wieder in die Dritte Liga zu führen. Vergangene Saison hatte die Mannschaft um Ex-Bundesliga-Routinier Benno Schmitz nur den elften Tabellenplatz belegt.