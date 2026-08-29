Sorgen um Bayern-Juwel Maycon Cardozo

Sorgen um Maycon Cardozo: Der 17 Jahre alte Nachwuchsspieler des FC Bayern musste am Samstag beim 2:0 der Amateure gegen den FV Illertissen verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
Sorgen um Bayern-Juwel
In der 80. Minute musste der emotional aufgelöste Youngster vom Feld. Für ihn kam Yll Gashi in die Partie. Nach SPORT1-Informationen ist Cardozo auf die Schulter gefallen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.
Bayern II: Cardozo Richtung Krankenwagen begleitet
Cardozo hatte zunächst auf der Bank Platz genommen. Torwarttrainer Jaroslav Drobny tröstete den niedergeschlagenen Linksaußen und legte seinen Arm um ihn. Sanitäter begleiteten Cardozo schließlich in Richtung Krankenwagen.
Unter Vincent Kompany debütierte Cardozo bereits in der Bundesliga. Der 1,65 Meter große Dribbelkünstler durfte am 6. März beim 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach für etwa eine halbe Stunde ran.
Cardozo ist der erste Spieler, der es aus der internationalen Talente-Auswahl „FC Bayern World Squad“ über das NLZ in die erste Mannschaft schaffte.
In der Vorbereitung kam Cardozo in allen sechs Testspielen zum Einsatz. Beim 2:1 im Franz Beckenbauer Supercup gegen Borussia Dortmund saß der Youngster auf der Bank.
Beim 5:1 zum Ligaauftakt gegen den VfB Stuttgart stand Cardozo nicht im Profikader. Nun erfolgte der verletzungsbedingte Rückschlag.