Niedergang eines Kultklubs: Ikone redet Tacheles

Der KFC Uerdingen steht mal wieder dicht vor dem Abgrund . Am Montagabend teilte das Finanzamt Krefeld mit, dass es beim Amtsgericht einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen den Regionalligisten gestellt habe.

Dabei war der Klub mit dem legendären „Grotifanten“ als Maskottchen schon diverse Mal in die Insolvenz gegangen, nun ist die Lage aber besonders dramatisch: Der DFB-Pokalsieger von 1985 steht vor einem Minus in Millionenhöhe - und damit womöglich vor dem Aus.

Das „Wunder der Grotenburg“ bleibt für immer

Einer, der lange Zeit das bekannteste Gesicht des Traditionsvereins war, ist Friedhelm Funkel. In den 1970er und 80er-Jahren erlebte Funkel - im Übrigen zusammen mit seinem Bruder Wolfgang - die Hochzeit des Klubs, damals noch unter dem Namen Bayer Uerdingen.

„Wir waren damals, als die Bayer AG den Klub noch unterstützt hat, sehr erfolgreich“, erinnert sich Funkel im Gespräch mit SPORT1 . Zwischen 1975 und 1995 verbrachte Uerdingen nicht weniger als 14 Spielzeiten in der Bundesliga und hatte zwei unvergessliche Highlights, die sich ins kollektive Gedächtnis der deutschen Fußballfans einbrannten.

1985 gewannen Funkel und Co. sensationell den DFB-Pokal, als man den hochfavorisierten FC Bayern mit 2:1 niederrang und sich für die folgende Europapokal-Saison qualifizierte. Dort gelang am 19. März 1986 mit dem legendären „Wunder von der Grotenburg“ das schier Unvorstellbare, als das Team im Viertelfinale des Pokalsieger-Wettbewerbs unter Cheftrainer Karl-Heinz Feldkamp nach 0:2-Hinspielpleite und 1:3-Halbzeit-Rückstand gegen Dynamo Dresden den Spieß noch in einen 7:3-Triumph drehte.