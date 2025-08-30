Emotionaler BVB-Abschied unter Tränen!

Justin Schroll 30.08.2025 • 22:22 Uhr Mike Tullberg verlässt Borussia Dortmund nach sechs Jahren. Vor seinem letzten Spiel wird der U23-Trainer verabschiedet und kämpft dabei mit den Tränen.

Die Ära Mike Tullberg bei Borussia Dortmund ist beendet – und das ausgerechnet mit einer Niederlage! In seinem letzten Spiel als Trainer der Dortmunder U23 in der Regionalliga West setzte es eine 1:2-Heimpleite gegen Borussia Mönchengladbach II.

Der sichtlich gerührte Däne, seit 2019 als Trainer für verschiedene BVB-Teams tätig, wurde vor der Partie offiziell verabschiedet und kämpfte mit den Tränen, als Dortmunds Boss Lars Ricken ihm eine große Leinwand mit Bildern seiner BVB-Zeit überreichte.

Im Anschluss geriet der BVB durch einen Doppelpack von Jan Urbich mit 0:2 in Rückstand, ehe Babis Drakas nach der Pause nur noch der Anschlusstreffer gelang.

BVB: Tullberg zieht es wohl zu Midtjylland

Erst am Samstagvormittag hatte der BVB bestätigt, dass der 39-Jährige den Verein nach dem Gladbach-Spiel verlassen werde. Ab Sonntag übernimmt der bisherige Co-Trainer Daniel Rios die Dortmunder Zweitvertretung.

Tullberg wechselt ins Ausland und beschert dem BVB im Gegenzug eine „veritable Ablösesumme“. Um den neuen Arbeitgeber wird noch ein Geheimnis gemacht. Dieser solle „erst im Laufe der kommenden Tage bekanntgegeben werden“, erklärte der BVB. Es soll sich um den dänischen Topklub FC Midtjylland handeln.