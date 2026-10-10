BVB-Nachwuchsspieler Felix Paschke muss seine Karriere mit nur 23 Jahren beenden. Grund dafür ist eine langwierige Verletzungsmisere.

Karriereende mit nur 23 Jahren! Verletzungsbedingt muss Felix Paschke seiner Laufbahn ein frühes Ende setzen. Sein Vertrag wurde im Einvernehmen mit Borussia Dortmund II frühzeitig aufgelöst.

Im Sommer 2024 war Paschke von der zweiten Mannschaft des Hamburger SV zur BVB-Reserve gewechselt. Für die Schwarz-Gelben kam der 23-Jährige in seiner ersten Saison auf 16 Einsätze in der 3. Liga. Im Januar 2025 zog Paschke sich dann eine folgeschwere Kreuzbandriss-Verletzung zu. Seither fand er seinen Weg nicht mehr auf den Platz zurück.

„Wir haben ihn als engagierten Spieler kennengelernt. Er hat bis zuletzt an der Rückkehr auf den Platz gearbeitet. Umso mehr tut es uns leid, dass er seinen sportlichen Weg nicht fortsetzen kann“, bedauerte Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der BVB-U23. „Wir bedanken uns bei Felix für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute.“

Bereits in seiner jungen Karriere, noch als Spieler vom Hamburger SV, hatte Paschke um seine Fußballkarriere gebangt. Der Mittelfeldspieler hatte sich Anfang 2022 im Trainingslager des HSV-Nachwuchses eine seltene Hüftverletzung zugezogen und war folglich eine lange Zeit ausgefallen.

Paschke habe „immer große Unterstützung erfahren“

„Ich möchte mich bei meinen Mitspielern, Trainern, Verantwortlichen sowie dem gesamten medizinischen Team und allen Mitarbeitern des Vereins für die Unterstützung über die Jahre bedanken“, äußerte sich Paschke zu seiner Vertragsauflösung. Der 23-Jährige habe sich bei den Borussen von Anfang an sehr wohlgefühlt und habe während seiner langen Verletzungszeit „immer große Unterstützung erfahren“.

„Ich wünsche allen Beteiligten weiterhin nur das Beste und werde den Weg meiner Mannschaftauch in Zukunft aufmerksam verfolgen“, erklärte Paschke abschließend.