U21-EM-Quali: Deutschland - Polen LIVE im TV, Stream und Ticker

Im Essener Stadion an der Hafenstraße geht die deutsche U21-Auswahl am Dienstag in das letzte EM-Qualifikationsspiel des Jahres gegen den Tabellenführer aus Polen. Nach drei Spielen hat Deutschland neun Punkten, während Polen nach vier Partien auf zwölf Punkte steht. Allerdings qualifiziert sich nur der Erstplatzierte in der Gruppe für die Europameisterschaft 2025 in der Slowakei.