Karim Benzema schießt Frankreich zum Nations-League-Titel - Real-Star Kandidat für Ballon d'Or?

Doch Benzema fand aus seinem Leistungstief heraus und steigerte sich in den vergangenen Jahren so enorm, dass Deschamps kaum noch an ihm vorbeikam. Vor der EM 2021 erfolgte dann die Begnadigung. Mit vier Turniertreffern stellte Benzema Nationalmannschaftskollege Kylian Mbappé in den Schatten. Nun erfolgte die Krönung.