DFB-Team: Stimmen von Hofmann, Müller und Co. nach 1:1 gegen England

Thomas Müller: „Vom Gefühl her haben wir ein gutes Spiel gemacht. England ist keine Laufkundschaft. Wir müssen das Tor in der 88. Minute verdauen, aber wir hätten den Sieg verdient gehabt. Der Sieg hätte uns gutgetan, aber es ist nur die Nations League. Das sind Freundschaftsspiele, die in einem Turnier verpackt sind. Von der Bank sah es so aus, als würde Kane den Ball nicht bekommen und er Schlotterbeck gekreuzt hat. Der Schiedsrichter meinte, dass Kane an den Ball hätte kommen können. Wir haben gezeigt, wozu wir in der Lage sind, aber es muss auch die Konstanz dazu kommen.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)