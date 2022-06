Erling Haaland "unreif"? Zoff von Superstar mit Schweden geht weiter

„Ich war in Deutschland und in Spanien“, sagte der Ex-Bremer, der mittlerweile beim FC Sevilla spielt: „Da werden viele ernste Dinge (auf dem Platz) gesagt. Das ist etwas, womit man klarkommen muss und nicht in den Medien darüber spricht. Das musst du lernen.“ (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)