Nationalmannschaft: Werner enttäuscht erneut – Neuer rettet DFB-Team - die Einzelkritik zum Remis gegen Ungarn

JAMAL MUSIALA (bis 78.): Knüpfte an seinen agilen Auftritt gegen England an und zeichnete sich einmal mehr für viele Offensivaktionen verantwortlich. Hatte Pech, dass Havertz eine von ihm kreierte Top-Chance liegen ließ (28.). Auch nach dem Seitenwechsel mit vielen cleveren Aktionen, allerdings ohne das nötige Glück. Trotzdem einer der wenigen deutschen Lichtblicke in Budapest. SPORT1-Note: 2,5