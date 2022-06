Nations League: DFB-Team nach Sieg gegen Italien in der Einzelkritik

JONAS HOFMANN (bis 64.): In „seinem“ Stadion zeigte der Gladbacher diesmal eine eher unauffällige Leistung. Mit seinem Schuss in der 30. Minute aus halbrechter Position scheiterte er an Donnarumma. Er zeigte sich allerdings äußerst ballsicher, hing sich voll rein und holte kurz vor der Pause den Elfmeter raus. An die starken Leistungen in den letzten beiden Spielen konnte er aber nicht mehr rankommen. Wer will ihm das verdenken? SPORT1-Note: 3