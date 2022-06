"Wir sind ihr Fluch": Pressestimmen zu Italien - Deutschland

Gazzetta dello Sport: „Mutige Azzurri geraten unter Druck, aber geben nicht nach. Wir hatten gehofft, den wahren Roberto Mancini wieder am Werk zu sehen, und in Bologna hat er wieder gezeigt, was er kann: Visionär, genial und aggressiv mit den Gegnern. Der Einsatz des 18-jährigen Wilfried Gnonto ist der Wendepunkt des Spiels gewesen. Es gibt kein offizielles Spiel, in dem Deutschland Italien schlagen kann. Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, jetzt die Nations League. Wir sind ihr Fluch.“