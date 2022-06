"Totale Katastrophe": Presse zerpflückt Italien nach Debakel in Deutschland

La Repubblica: „Es war nicht nur die erste Niederlage gegen die Deutschen in einem Pflichtspiel. Sondern auch eine der größten Pleiten in der Geschichte der Nationalmannschaft. Das rücksichtslose 5:2 der Deutschen unterbrach brutal die Katharsis der Erneuerung unserer Nationalelf. So endet die schmerzhafteste Saison. Zum zweiten Mal in Folge die WM verpasst. Und nun diese Schlappe. Eine der schlimmsten Niederlagen aller Zeiten.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)