"Er wird unglaublich sein": England-Star schwärmt von Bellingham

Nach vier Spieltagen steht der Vize-Europameister noch ohne eigenen Erfolg am Tabellenende der Gruppe C. Lediglich zwei Punkte aus vier Partien stehen zu Buche. Zuletzt wurde die Nationalelf sogar zu Hause mit 0:4 von Ungarn gedemütigt. In den kommenden Begegnungen muss nun zwingend gepunktet werden, um den Abstieg in Liga B zu verhindern.