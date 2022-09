Nations League: Blamage für Kuntz und die Türkei gegen Luxemburg

Für Luxemburg hatte dieses Ergebnis fast schon historische Ausmaße. Zwar gelangen dem Großherzogtum in der jüngeren Vergangenheit gegen San Marino (3:0/2018) und Aserbaidschan (3:1/2021) schon jeweils drei Tore in einem Auswärtsspiel. Gegen eine Topmannschaft liegt dieses Ereignis allerdings 82 (!) Jahre zurück. Damals spielte man am 31. März 1940 5:4 in den Niederlanden.