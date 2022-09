Nations League: Gnabry 6! Das Armutszeugnis des DFB-Teams

ANTONIO RÜDIGER: Der Abwehr-Boss sprach viel mit den Kollegen, versuchte sie auf dem Weg in die Kabine in der Halbzeit noch mit lauten Worten wachzurütteln. Half aber nichts. Kam in der 90. Minute gegen Nego zu spät und sah Gelb. Fehlt damit am Montag in Wembely gegen England. SPORT1-Note: 4