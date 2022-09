Rangnicks Stolperstart: Österreich mit Negativ-Serie

Österreich ist nicht bei der Weltmeisterschaft in Katar dabei. Dementsprechend liegt der Fokus bereits auf der Qualifikation für die EURO 2024 in Deutschland. Der Abstieg in die B-Gruppe hat zur Folge, dass die ÖFB-Elf vor der Auslosung von Topf eins in Topf zwei gerutscht ist und daher mit schwereren Gegnern rechnen muss – die Gruppen werden am 9. Oktober in Frankfurt ausgelost.