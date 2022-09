Robert Lewandowski erklärt Gefühle nach Spiel beim FC Bayern

Diese wüssten „zwischen dem, was in den Medien geschrieben wird, und der Wahrheit zu unterscheiden“, sagte Lewandowski in Anspielung auf das Wechseltheater des vergangenen Sommers: „Nachdem ich beim FC Barcelona unterschrieben hatte, reiste ich nach München, verabschiedete mich von den Bayern-Fans und sah, was sie zu mir sagten und wie sie mich behandelten.“